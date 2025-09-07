Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Kürbisfestival Lichtenwalde: Wie viel wiegt der schwerste Kürbis? - Die schönsten Bilder vom zweiten Wochenende

Jörg Wagler aus Großschirma hat mit seinem Atlantc Giant beim Kürbiswiegen in Lichtenwalde gewonnen. Im Bild: mit Familie Koschew aus Leipzig Markleeberg.
Jörg Wagler aus Großschirma hat mit seinem Atlantc Giant beim Kürbiswiegen in Lichtenwalde gewonnen. Im Bild: mit Familie Koschew aus Leipzig Markleeberg. Bild: Eckardt Mildner
Jörg Wagler aus Großschirma hat mit seinem Atlantc Giant beim Kürbiswiegen in Lichtenwalde gewonnen. Im Bild: mit Familie Koschew aus Leipzig Markleeberg.
Jörg Wagler aus Großschirma hat mit seinem Atlantc Giant beim Kürbiswiegen in Lichtenwalde gewonnen. Im Bild: mit Familie Koschew aus Leipzig Markleeberg. Bild: Eckardt Mildner
 17 Bilder
Flöha
Kürbisfestival Lichtenwalde: Wie viel wiegt der schwerste Kürbis? - Die schönsten Bilder vom zweiten Wochenende
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die gigantischen Kürbisfiguren im Schlosspark ziehen Besucher von weit her an. Ein Mann aus Großschirma siegt indes beim Kürbiswiegen.

Aus Plauen, aus Zwickau, sogar aus Bielefeld sind am Wochenende Besucher gekommen, um sich die Kürbiswelt im Schlosspark Lichtenwalde anzuschauen. Nicht schlecht staunten sie beim Kürbiswiegen am Sonntag: Der schwerste Kürbis brachte satte 386,8 Kilogramm auf die Waage. Er wurde von Jörg Wagler aus Großschirma gehegt und gepflegt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
30.08.2025
3 min.
Kürbisfestival in Lichtenwalde gestartet: Das sind die ersten Bilder
 12 Bilder
Ab sofort gibt es noch mehr Kürbisspaß beim alljährlichen Event im Schlosspark Lichtenwalde.
Steffi Hofmann
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
2 min.
Kürbisfestival Lichtenwalde: Wer bringt den schwersten Kürbis?
Die Gewinner der Meisterschaft im Kürbiswiegen im vergangenen Jahr.
Am Sonntag findet im Rahmen des Kürbisfestivals eine Meisterschaft statt: Gesucht wird der schwerste „Atlantic Gigant“-Kürbis. Der Sieger des letztes Jahres brachte reichlich 250 Kilo auf die Waage. Kann das 2025 getoppt werden?
Steffi Hofmann
Mehr Artikel