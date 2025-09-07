Kürbisfestival Lichtenwalde: Wie viel wiegt der schwerste Kürbis? - Die schönsten Bilder vom zweiten Wochenende

Die gigantischen Kürbisfiguren im Schlosspark ziehen Besucher von weit her an. Ein Mann aus Großschirma siegt indes beim Kürbiswiegen.

Aus Plauen, aus Zwickau, sogar aus Bielefeld sind am Wochenende Besucher gekommen, um sich die Kürbiswelt im Schlosspark Lichtenwalde anzuschauen. Nicht schlecht staunten sie beim Kürbiswiegen am Sonntag: Der schwerste Kürbis brachte satte 386,8 Kilogramm auf die Waage. Er wurde von Jörg Wagler aus Großschirma gehegt und gepflegt.