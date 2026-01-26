MENÜ
Das falsch benannte Haltestellenschild in Kunnersdorf soll richtig benannte werden.
Das falsch benannte Haltestellenschild in Kunnersdorf soll richtig benannte werden. Bild: M. Hötzel
Flöha
Kunnersdorf: Fehlerhaftes Haltestellenschild wird umbenannt
Von Matthias Behrend
In Kunnersdorf gibt es ein Bushaltestellschild an dem Erdmannsdorf dran steht. Regiobus-Geschäftsführer Stefan Löwe kündigt eine Korrektur an.

Die Haltestelle der Regiobus-Linie 703 in Kunnersdorf am Abzweig nach Hennersdorf hat jetzt einen aktuellen Aushang-Fahrplan. Außerdem soll das Haltestellenschild mit der Bezeichnung Erdmannsdorf richtig benannt werden, sobald es die Witterung zulässt. Der Austausch sei bereits vorbereitet. Das kündigt Regiobus-Geschäftsführer Stefan Löwe an...
