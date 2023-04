Kurz bevor der Maibaum steht: Neue Gesichter im Förderverein Braunsdorf

Philipp Schieck ist nicht gerade vom anderen Ende der Welt ins Zschopautal gezogen. Und doch ist das Leben in Braunsdorf für ihn ganz anders als in der nahegelegenen Großstadt. Dass er nie wieder zurück will, hat mit der Liebe zu tun. Und mit einem Rottweiler-Schäferhundmischling namens Barney.