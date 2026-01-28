Nach Heimschließung in Kriebstein: Wo bleiben junge Ausländer jetzt in Mittelsachsen?

Flöha
Aktuell gibt es keinen Bedarf für eine sogenannte Inobhutnahmestelle für minderjährige Flüchtlinge im Landkreis. Dennoch wird an anderer Stelle in Mittelsachsen für sie Platz vorgehalten.
Die Entscheidung der Kreisverwaltung Mittelsachsen zur Schließung der Unterkunft für unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma) im Kriebsteiner Ortsteil Kriebethal ist mit sinkenden Anzahl an jungen Flüchtlingen begründet worden. Doch ein Bedarf zur Betreuung und Unterbringung von aus dem Ausland stammenden Minderjährigen besteht immer
