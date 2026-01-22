Landkreis schließt Heim für junge Migranten in Kriebstein

Die Unterkunft für minderjährige Ausländer in der Gemeinde wird jetzt geschlossen. Doch die Entscheidung wird nicht als Reaktion auf den Widerspruch im Ort begründet. Kritik gibt es bis heute.

In Kriebstein sorgte es für Proteste und überregional für Schlagzeilen. Nun wird das Heim für unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma) in Kriebstein Ende Januar geschlossen. Das kündigte das Landratsamt Mittelsachsen am Donnerstag an. Die Einrichtung könne nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, weil der Zuzug an jungen Asylsuchenden...