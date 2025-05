Närrisch: Warum der Carnevalsclub Braunsdorf mitten im Sommer feiert

Die Party zum 40. Geburtstag hat die Coronapandemie verhindert. Deshalb wird dieses Jahr im Schlosspark Lichtenwalde eine Schnapszahl gefeiert.

Mitten im Sommer, am 21. Juni, laden die Narren zu einer Party auf das Gelände im Schlosspark Lichtenwalde ein. Anlass ist das 44-jährige Bestehen des Carnevalsclubs Braunsdorf (CCB). In der Regel wird der 50. oder 100. Jahrestag gefeiert. Nicht so beim CCB. „Ursprünglich wollten wir 2021 das 40. Jubiläum feiern, aber die Coronapandemie...