Oederan: Park nun fit für den Klimawandel

Im Park Börnichen liefen jetzt Arbeiten zur Revitalisierung. Die Kosten von circa 84.000 Euro werden zu 90 Prozent über ein Bundesprogramm gefördert.

In einem drei Hektar großen Teilbereich des Schlossparks in Börnichen sind an 52 Großgehölzen Pflege- und Revitalisierungsmaßnahmen erledigt worden. An fünf Bäumen mussten Kronen gesichert werden. Auf circa 800 Quadratmetern wurde Strauchbestand gerodet. Es wurden 24 Bäume neu gepflanzt – Winterlinde, Weymouthskiefer, Küstentanne und...