Pyramiden Anschieben in Gahlenz

In vielen Orten werden am ersten Adventswochenende traditionell Pyramiden angeschoben. Auch die Gahlenzer pflegen diesen Brauch.

Am ersten Adventswochenende werden traditionell in vielen Orten Pyramiden angeschoben. So auch im Oederaner Ortsteil Gahlenz. Ab 15 Uhr soll sich am Sonntag, 1. Advent, die Pyramide in der Ortsmitte von Gahlenz wieder drehen. Die Gahlenzer Pyramide gehörte neben der Eppendorfer Pyramide und der Spieldose in Grünhainichen zu den ersten großen...