Rittergut Hohenfichte: Warum der Eigentümer keine Lust mehr auf Hirngespinste hat

Jörg Albersmeier hat das denkmalgeschützte Gebäudeensemble baulich gesichert. Die Wohnungen im früheren Herrenhaus sind vermietet, aber für die markanten Nebengebäude fehlt weiterhin ein Konzept.

Von Hirngespinsten habe er die Nase voll, sagt Jörg Albersmeier. „Ich brauche keine Tipps und auch keine Klugscheißer“, sagt der Architekt, der in Minden ein eigenes Büro führt und der seit rund drei Jahrzehnten Eigentümer des denkmalgeschützten Rittergutes in Hohenfichte ist.