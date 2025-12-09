Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Jörg Albersmeier ist Eigentümer des Rittergutes in Hohenfichte. Das Herrenhaus im Hintergrund beherbergt Wohnungen, die vermietet sind.
Jörg Albersmeier ist Eigentümer des Rittergutes in Hohenfichte. Das Herrenhaus im Hintergrund beherbergt Wohnungen, die vermietet sind. Bild: Matthias Behrend
Der Pferdestall des Rittergutes wurde baulich gesichert und hat ein markantes Kreuzbogengewölbe.
Der Pferdestall des Rittergutes wurde baulich gesichert und hat ein markantes Kreuzbogengewölbe. Bild: Matthias Behrend
Im Gewölbekeller der Scheune lagern etwa 800 Kilogramm Streuobstwiesen-Äpfel, sowie Saft und Marmeladen. Eventuell gibt es im Januar einen Apfel-Aktionstag im Rittergut.
Im Gewölbekeller der Scheune lagern etwa 800 Kilogramm Streuobstwiesen-Äpfel, sowie Saft und Marmeladen. Eventuell gibt es im Januar einen Apfel-Aktionstag im Rittergut. Bild: Matthias Behrend
Flöha
Rittergut Hohenfichte: Warum der Eigentümer keine Lust mehr auf Hirngespinste hat
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jörg Albersmeier hat das denkmalgeschützte Gebäudeensemble baulich gesichert. Die Wohnungen im früheren Herrenhaus sind vermietet, aber für die markanten Nebengebäude fehlt weiterhin ein Konzept.

Von Hirngespinsten habe er die Nase voll, sagt Jörg Albersmeier. „Ich brauche keine Tipps und auch keine Klugscheißer“, sagt der Architekt, der in Minden ein eigenes Büro führt und der seit rund drei Jahrzehnten Eigentümer des denkmalgeschützten Rittergutes in Hohenfichte ist.
