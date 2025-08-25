Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Steine des Anstoßes: Roland Seifert und der vergebliche Kampf um einen Parkplatz in Falkenau

Roland Seifert hat in der Gustav-Haubold-Siedlung einen Stellplatz gemietet. Einen weiteren würde er gern ab und an nutzen - für Besuch oder Handwerker. Aber die Stadt lehnt das ab.
Roland Seifert hat in der Gustav-Haubold-Siedlung einen Stellplatz gemietet. Einen weiteren würde er gern ab und an nutzen - für Besuch oder Handwerker. Aber die Stadt lehnt das ab.
Warum Roland Seifert seit Jahren vergeblich versucht, in der Gustav-Haubold-Siedlung im Flöhaer Ortsteil für Besuch oder Handwerker vorübergehend einen Pkw-Stellplatz zu mieten.

Immer wenn sich für ein paar Tage Besuch ankündigt, gerät Roland Seifert ins Schwitzen. Der Rentner wohnt in der Gustav-Haubold-Siedlung in Falkenau. Das Haus steht am Hang, der so steil ist, dass es keinen Platz für ein Auto gibt.
