Ungewöhnliche Predigt im Oederaner Museum: Was kann uns das Werk eines Sohns von Zwangsarbeitern heute sagen?

Am Sonntag gehen die Menschen in Oederan nicht in die Kirche, die Kirche kommt zu ihnen. Pfarrerin Cornelia Roßner hat eine ungewöhnliche Idee.

Igor Mitoraj war ein weltweit aktiver und anerkannter Künstler. Was viele nicht wissen: Er wurde 1944 in Oederan geboren, als Sohn eines französischen Kriegsgefangenen und einer polnischen Zwangsarbeiterin. Zum Kulturhauptstadtjahr will man sich in der Stadt an seine Geschichte annähern. Im Museum ist seine Skulptur „Testa Addormentata" zu...