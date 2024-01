Verdienstorden für Gunda Röstel aus Flöha

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat jetzt die frühere Grünenvorsitzende Gunda Röstel aus Flöha ausgezeichnet. Regierungschef Michael Kretschmer überreichte den Orden in Dresden.

Gunda Röstel hat am Freitag in Dresden den Bundesverdienstorden erhalten. Die 62-jährige Managerin und frühere Grünen-Bundesvorsitzende übt zahlreiche Ehrenämter im sozialen und ökologischen Bereich aus. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) würdigte Röstel in seiner Laudatio für ihr „ganzheitliches Denken“ und ihre...