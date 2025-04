Von Flöha bis Grünberg wird der Winter weggefegt

In Flöha und Falkenau findet am Sonnabend erstmals zeitgleich der Frühjahrsputz statt. In Grünberg werden wieder neue Obstbäume gepflanzt.

In Grünberg wird am Sonnabend wieder der Winter weggefegt. Ortschaftsrat und Kultur- und Traditionsverein laden zum Frühjahrsputz ein. Treff ist 9 Uhr an den Teichen. Arbeitsgeräte wie Laubrechen, Besen oder Schaufel können mitgebracht werden, und für die fleißigen Helfer wird es auch wieder einen Imbiss geben. Es wird der Winterdreck...