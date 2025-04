Backe, backe Osterhäschen: So gelingt das Ostergebäck in Halsbrücke

Der Siedlerverein Erzwäsche hat Kinder zum Osterbacken eingeladen. Im Nu sind kleine Quarkteig-Häschen entstanden. Was ist der Trick dabei?

Zum munteren Osterbacken hat der Siedlerverein Erzwäsche Halsbrücke am Dienstagnachmittag Kinder eingeladen. 13 Kinder haben gerührt, geknetet - und natürlich viel genascht. Am Ende sind dabei köstliche Quarkteig-Häschen entstanden. Aber was ist der Trick beim Backen, damit die Häschen schön fluffig werden? Daniela Friedemann verrät: 500...