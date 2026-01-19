MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lutz Geißler verspricht Einblicke in die Welt des Brotes.
Lutz Geißler verspricht Einblicke in die Welt des Brotes. Bild: Wieland Josch
Lutz Geißler verspricht Einblicke in die Welt des Brotes.
Lutz Geißler verspricht Einblicke in die Welt des Brotes. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Brotverkostung in Freiberg: Lutz Geißler enthüllt seine besten Kreationen
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die TU Bergakademie Freiberg begrüßt den Brotpublizisten Lutz Geißler. Der Abend „Erz & Kruste“ verspricht spannende Einblicke in die Welt des Brotes – von Theorie bis Praxis.

„Erz & Kruste“ ist eine Veranstaltung überschrieben, zu dem die TU Bergakademie Freiberg einlädt. Lutz Geißler, einer der führenden Brotexperten Deutschlands, ist am Mittwoch, 29. Januar 2026, in Freiberg zu Gast. Veranstaltungsbeginn ist um 18 Uhr im Schloßplatzquartier, Dietrich-von-Freiberg-Bau, Prüferstraße 4.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
04.11.2025
3 min.
Deutschlands Brotpapst Lutz Geißler weckt in Freiberg Lust aufs Selberbacken
Im Taschenbuchladen in Freiberg signierte Bestsellerautor Lutz Geißler sein neues Brotbackbuch.
Voller Taschenbuchladen, neugierige Gäste und ein Bestsellerautor zum Anfassen: Lutz Geißler stellte in Freiberg sein neues Buch „Kneten, Backen, Brot“ vor. Warum der Geologe heute Brotexperte ist.
Heike Hubricht
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
16.01.2026
3 min.
Ein Jahr in Freiberg: Deutschlands Brotpapst und das „einfachste Rezept der Welt“
Seit einem Jahr arbeitet „Brotpapst“ Lutz Geißler von Freiberg aus.
Er ist immer auf der Suche nach neuen Rezepturen und bäckt diese dann in seiner Backstube. Für Lutz Geißler ist Brot etwas Besonderes. Hier teilt er ein Rezept mit den Lesern der „Freien Presse“.
Wieland Josch
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
Mehr Artikel