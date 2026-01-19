Brotverkostung in Freiberg: Lutz Geißler enthüllt seine besten Kreationen

Die TU Bergakademie Freiberg begrüßt den Brotpublizisten Lutz Geißler. Der Abend „Erz & Kruste“ verspricht spannende Einblicke in die Welt des Brotes – von Theorie bis Praxis.

„Erz & Kruste" ist eine Veranstaltung überschrieben, zu dem die TU Bergakademie Freiberg einlädt. Lutz Geißler, einer der führenden Brotexperten Deutschlands, ist am Mittwoch, 29. Januar 2026, in Freiberg zu Gast. Veranstaltungsbeginn ist um 18 Uhr im Schloßplatzquartier, Dietrich-von-Freiberg-Bau, Prüferstraße 4.