Lutz Geißler (l.) begeisterte nicht nur mit seinen Antworten, sondern mit seinem Brot.
Lutz Geißler (l.) begeisterte nicht nur mit seinen Antworten, sondern mit seinem Brot.
Der Hörsaal der TU Bergakademie Freiberg an der Prüferstraße war zur Veranstaltung mit Lutz Geißler voll besetzt.
Der Hörsaal der TU Bergakademie Freiberg an der Prüferstraße war zur Veranstaltung mit Lutz Geißler voll besetzt.
Vor allem ging es bei der Veranstaltung mit Lutz Geißler um gutes Brot.
Vor allem ging es bei der Veranstaltung mit Lutz Geißler um gutes Brot.
Test gefällig? Marika Hoyer schlägt Lutz Geißler ein paar Freiberger Brotprodukte vor.
Test gefällig? Marika Hoyer schlägt Lutz Geißler ein paar Freiberger Brotprodukte vor.
Constance Bornkampf, Lutz Geißler und Marika Hoyer (v.l.) bei der Veranstaltung „Erz & Kruste“ an der TU Bergakademie Freiberg.
Constance Bornkampf, Lutz Geißler und Marika Hoyer (v.l.) bei der Veranstaltung „Erz & Kruste" an der TU Bergakademie Freiberg.
Freiberg
Auf ein Wort mit Deutschlands Brotpapst: Lutz Geißlers Rückkehr an die TU Bergakademie Freiberg
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom Stein zum Teig: Lutz Geißler fing als Geologe an, ist aber längst als Brotentwickler bekannt geworden. Wie sehr, das zeigte die große Nachfrage zu einer Gesprächsrunde an seiner alten Universität.

Es wurde viel geredet am Donnerstagabend im Hörsaal der TU Bergakademie Freiberg an der Prüferstraße. Ein Wort fiel allerdings nicht ein einziges Mal: Brotpapst. Dieses ihm unfreiwillig verpasste Etikett, so stellt der Brotentwickler Lutz Geißler oft klar, mag er nicht besonders, und er selbst würde sich so auch nicht bezeichnen wollen.
