Auf ein Wort mit Deutschlands Brotpapst: Lutz Geißlers Rückkehr an die TU Bergakademie Freiberg

Vom Stein zum Teig: Lutz Geißler fing als Geologe an, ist aber längst als Brotentwickler bekannt geworden. Wie sehr, das zeigte die große Nachfrage zu einer Gesprächsrunde an seiner alten Universität.

Es wurde viel geredet am Donnerstagabend im Hörsaal der TU Bergakademie Freiberg an der Prüferstraße. Ein Wort fiel allerdings nicht ein einziges Mal: Brotpapst. Dieses ihm unfreiwillig verpasste Etikett, so stellt der Brotentwickler Lutz Geißler oft klar, mag er nicht besonders, und er selbst würde sich so auch nicht bezeichnen wollen.