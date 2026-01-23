Mit Deutschlands Brotpapst in der Testbackstube: Was macht ein gutes Brot aus, Herr Geißler?

Lutz Geißler entwickelt Jahr für Jahr unzählige neue Brote. Bild: Wieland Josch

Neben dem Backstein stellt Lutz Geißler noch eine Spezialanfertigung in den Ofen: eine Röhre mit kleinen Steinkugeln, auf die später Wasser kommt. Bild: Wieland Josch

Daran muss man sich gewöhnen: Teig klebt. Bild: Wieland Josch

Temperatur spielt auch außerhalb des Backofens eine wichtige Rolle. Bild: Wieland Josch

Akribisch werden alle Vorgänge von Lutz Geißler notiert. Bild: Wieland Josch

Manchmal muss es schnell gehen, beispielsweise bei der „Injektion“ des Backofens. Hier kommt Wasser auf heiße Steine. Bild: Wieland Josch

Das Fünf-Komponenten-Brot ist eine Neuentwicklung von Lutz Geißler. Bild: Wieland Josch

Fast zufrieden: Das Fünf-Komponenten-Brot ist etwas flach geblieben, schmeckt aber hervorragend. Bild: Wieland Josch

Erfolgreicher Test: Lutz Geißler mit seinen neuen Broten in der Testbackstube zu Freiberg. Bild: Wieland Josch

Ciabatta geht auch ganz edel. Bild: Wieland Josch