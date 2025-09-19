Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lindsay Funchal feierte als Gräfin Mariza ungarische Lebensfreude auf der Seebühne Kriebstein. Auch die Besucherzahlen gaben Anlass zur Freude.
Lindsay Funchal feierte als Gräfin Mariza ungarische Lebensfreude auf der Seebühne Kriebstein. Auch die Besucherzahlen gaben Anlass zur Freude. Bild: Detlev Müller/Theater/Archiv
Lindsay Funchal feierte als Gräfin Mariza ungarische Lebensfreude auf der Seebühne Kriebstein. Auch die Besucherzahlen gaben Anlass zur Freude.
Lindsay Funchal feierte als Gräfin Mariza ungarische Lebensfreude auf der Seebühne Kriebstein. Auch die Besucherzahlen gaben Anlass zur Freude. Bild: Detlev Müller/Theater/Archiv
Freiberg
Der Faktencheck zur Freiberger OB-Wahl: Werden Theater-Tickets teurer?
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Debatte der Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg hat die Theaterfinanzierung eine Rolle gespielt. „Freie Presse“ prüft die Fakten hinter den Antworten: Wie realistisch sind Preiserhöhungen?

Bei der von der „Freien Presse“ veranstalteten Wahldebatte vor der OB-Wahl in Freiberg haben sich die fünf Kandidaten auch zur Finanzierung des Mittelsächsischen Theaters geäußert. So wollen sich mehrere Kandidaten dafür einsetzen, dass der Freistaat seinen Finanzbeitrag dynamisiert. Teils verwiesen sie auf wachsende Besucher-Zahlen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
08.09.2025
4 min.
Rekordzahlen in Mittelsachsen: Über 95.000 Zuschauer strömen ins Theater
Gehörte zu den Publikumsmagneten: „Gräfin Mariza“ auf der Seebühne in Kriebstein.
Mit einem Spätsommerfest in Freiberg eröffnete das Mittelsächsische Theater die neue Spielzeit und blickte auf Rekordzahlen zurück – von starker Seebühne bis zu steigenden Jugendabos
Elke Hussel
12:50 Uhr
4 min.
Wenn die Auerbacher Innenstadt zum Feld wird: Hobbybauern fahren am Rathaus die Ernte ein
Jörg Schneider (links) schafft frisches Material für die Getreideverarbeitung heran.
Bei Sonne und Wärme satt hat Auerbach am Kirmes-Wochenende Sommerfest gefeiert. Für Besucher gab es alles, was Spannung und gute Laune versprach: Musik, Mitmachaktionen, Kunst, Kulinarisches und Historisches.
Sylvia Dienel
Von Cornelia Schönberg
2 min.
12.09.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger OB-Wahl-Debatte: Wer hat denn nun in Freiberg überzeugt?
Meinung
Redakteur
Christian Pudack, Phillipp Preißler, Stefan Krinke, Steve Ittershagen, Jens Uhlemann (v.l.) beim Wahlforum.
Fünf Kandidaten kämpfen um die Gunst der Wähler. Aber heben sie sich voneinander ab? Und wie entscheidet man sich als Wähler? Fünf Strategien und ein Tipp, wie es klappen kann.
Cornelia Schönberg
12:51 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 21.09.2025
 9 Bilder
Im Ziel - Rosemary Wanjiru gewinnt Berlin Marathon
Mehr Artikel