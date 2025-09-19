Der Faktencheck zur Freiberger OB-Wahl: Werden Theater-Tickets teurer?

Freiberg
In der Debatte der Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg hat die Theaterfinanzierung eine Rolle gespielt. „Freie Presse“ prüft die Fakten hinter den Antworten: Wie realistisch sind Preiserhöhungen?
Bei der von der „Freien Presse“ veranstalteten Wahldebatte vor der OB-Wahl in Freiberg haben sich die fünf Kandidaten auch zur Finanzierung des Mittelsächsischen Theaters geäußert. So wollen sich mehrere Kandidaten dafür einsetzen, dass der Freistaat seinen Finanzbeitrag dynamisiert. Teils verwiesen sie auf wachsende Besucher-Zahlen und...
