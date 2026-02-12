Der große Pfannkuchen-Test in Freiberg zum Fasching: Was hat sich in zwei Jahren verändert?

Im November 2023 machte die „Freie Presse“ einen Pfannkuchentest in neun Bäckereien in Freiberg. Zur Faschingszeit 2026 wiederholen wir ihn nun. Was hat sich an Preisen oder Geschmack geändert?

Für den neuen Test wurden die selben Bäckereien wie im November 2023 aufgesucht. Testzeitpunkt war Mittwochvormittag. In Klammern die Werte des ersten Tests. Für den neuen Test wurden die selben Bäckereien wie im November 2023 aufgesucht. Testzeitpunkt war Mittwochvormittag. In Klammern die Werte des ersten Tests.