Bürgermeister Martin Seltmann (l.) und Silberstadtkönigin Laura Schröter schnitten den Stollen an.
Bürgermeister Martin Seltmann (l.) und Silberstadtkönigin Laura Schröter schnitten den Stollen an. Bild: Mathias Herrmann
Gut gelaunt war der Weihnachtsmann mit dabei.
Gut gelaunt war der Weihnachtsmann mit dabei. Bild: Mathias Herrmann
620 Scheiben konnten aus dem 12 Meter langen Stollen geschnitten werden.
620 Scheiben konnten aus dem 12 Meter langen Stollen geschnitten werden. Bild: Mathias Herrmann
Bürgermeister Martin Steltmann (l.) verpackt das Stollenmesser sicher.
Bürgermeister Martin Steltmann (l.) verpackt das Stollenmesser sicher. Bild: Mathias Herrmann
Phillip Preißler und Silberstadtkönigin Laura Schröter schnitten einen Teil des Stollens an.
Phillip Preißler und Silberstadtkönigin Laura Schröter schnitten einen Teil des Stollens an. Bild: Mathias Herrmann
René Illgen (r.) backte den Stollen mit seinem Team. Foto: Mathias Herrmann
René Illgen (r.) backte den Stollen mit seinem Team. Foto: Mathias Herrmann Bild: Mathias Herrmann
Traditionell wurde zum Stollenanschnitt das Steigerlied gesungen.
Traditionell wurde zum Stollenanschnitt das Steigerlied gesungen. Bild: Mathias Herrmann
Die Klaubekinder der Freiberger Bergparade begleiten den Stollenanschnitt.
Die Klaubekinder der Freiberger Bergparade begleiten den Stollenanschnitt. Bild: Mathias Herrmann
Die Bäckerei Illgen aus Großschirma hat den diesjährigen Stollen gebacken.
Die Bäckerei Illgen aus Großschirma hat den diesjährigen Stollen gebacken. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Die schönsten Bilder vom Stollenanschnitt in Freiberg: Ein Stollen für den Tierpark
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Großer Andrang für einen großen Stollen zum traditionellen Stollenanschnitt auf dem Obermarkt in Freiberg.

Der Andrang zum traditionellen Stollenanschnitt am Sonntag auf dem Freiberger Obermarkt war groß. Zuschauer standen entlang des Weges und staunten, als der 12 Meter lange Stollen von Bergmännern der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft vom Rathaus durch das Bergmannstor bis vor die Bühne getragen wurde. Erstmals hat die...
