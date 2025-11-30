Die schönsten Bilder vom Stollenanschnitt in Freiberg: Ein Stollen für den Tierpark

Großer Andrang für einen großen Stollen zum traditionellen Stollenanschnitt auf dem Obermarkt in Freiberg.

Der Andrang zum traditionellen Stollenanschnitt am Sonntag auf dem Freiberger Obermarkt war groß. Zuschauer standen entlang des Weges und staunten, als der 12 Meter lange Stollen von Bergmännern der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft vom Rathaus durch das Bergmannstor bis vor die Bühne getragen wurde. Erstmals hat die...