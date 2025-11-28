Freiberger Stollenanschnitt: Bäckerei präsentiert zwölf Meter Weihnachtsgebäck

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anja Fiedler, Peggy Illgen, René Illgen und David Bojack präsentieren Teile des zwölf Meter langen Stollens.
Anja Fiedler, Peggy Illgen, René Illgen und David Bojack präsentieren Teile des zwölf Meter langen Stollens. Bild: Mathias Herrmann
In 22 Einzelteilen wurde der Rosinen-Butter-Stollen gebacken.
In 22 Einzelteilen wurde der Rosinen-Butter-Stollen gebacken. Bild: Mathias Herrmann
René Illgen benötigte zwei Tage zum Backen des Stollens.
René Illgen benötigte zwei Tage zum Backen des Stollens. Bild: Mathias Herrmann
Reichlich Puderzucker gehört auf den Weihnachtsstollen.
Reichlich Puderzucker gehört auf den Weihnachtsstollen. Bild: Mathias Herrmann
Anja Fiedler, GF der Stadtmarketing, informiert sich bei Bäckermeister René Illgen zum Stollen.
Anja Fiedler, GF der Stadtmarketing, informiert sich bei Bäckermeister René Illgen zum Stollen. Bild: Mathias Herrmann
Anja Fiedler, Peggy Illgen, René Illgen und David Bojack präsentieren Teile des zwölf Meter langen Stollens.
Anja Fiedler, Peggy Illgen, René Illgen und David Bojack präsentieren Teile des zwölf Meter langen Stollens. Bild: Mathias Herrmann
In 22 Einzelteilen wurde der Rosinen-Butter-Stollen gebacken.
In 22 Einzelteilen wurde der Rosinen-Butter-Stollen gebacken. Bild: Mathias Herrmann
René Illgen benötigte zwei Tage zum Backen des Stollens.
René Illgen benötigte zwei Tage zum Backen des Stollens. Bild: Mathias Herrmann
Reichlich Puderzucker gehört auf den Weihnachtsstollen.
Reichlich Puderzucker gehört auf den Weihnachtsstollen. Bild: Mathias Herrmann
Anja Fiedler, GF der Stadtmarketing, informiert sich bei Bäckermeister René Illgen zum Stollen.
Anja Fiedler, GF der Stadtmarketing, informiert sich bei Bäckermeister René Illgen zum Stollen. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Freiberger Stollenanschnitt: Bäckerei präsentiert zwölf Meter Weihnachtsgebäck
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag findet der traditionelle Stollenanschnitt auf dem Freiberger Christmarkt statt. Dieses Jahr kommt das weihnachtliche Gebäck von der Bäckerei Illgen aus Großschirma.

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Riesenstollen zum Stollenanschnitt auf dem Freiberger Obermarkt geben. Erstmals hat die Bäckerei Illgen aus Großschirma den Stollen gebacken. „Es ist ein Rosinen-Butter-Stollen“ sagte René Illgen. Der Bäckermeister und seine Schwester Peggy Illgen führen die Traditionsbäckerei in Großschirma....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
30.11.2025
2 min.
Die schönsten Bilder vom Stollenanschnitt in Freiberg: Ein Stollen für den Tierpark
Bürgermeister Martin Seltmann (l.) und Silberstadtkönigin Laura Schröter schnitten den Stollen an.
Großer Andrang für einen großen Stollen zum traditionellen Stollenanschnitt auf dem Obermarkt in Freiberg.
Mathias Herrmann
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
26.11.2025
3 min.
Das beliebteste Gebäck der Vorweihnachtszeit: Wie schmeckt der Christstollen in Freiberg?
Alljährliche Versuchung in der Weihnachtszeit: Der Christstollen.
Er ist die süßeste Versuchung im Advent: Der Christstollen. Wie schmeckt er dieses Jahr? Die „Freie Presse“ hat ihn in Freiberg getestet, und auch danach geschaut, wo er scheibchenweise verkauft wird.
Wieland Josch
Mehr Artikel