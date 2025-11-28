Freiberger Stollenanschnitt: Bäckerei präsentiert zwölf Meter Weihnachtsgebäck

Am Sonntag findet der traditionelle Stollenanschnitt auf dem Freiberger Christmarkt statt. Dieses Jahr kommt das weihnachtliche Gebäck von der Bäckerei Illgen aus Großschirma.

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Riesenstollen zum Stollenanschnitt auf dem Freiberger Obermarkt geben. Erstmals hat die Bäckerei Illgen aus Großschirma den Stollen gebacken. „Es ist ein Rosinen-Butter-Stollen“ sagte René Illgen. Der Bäckermeister und seine Schwester Peggy Illgen führen die Traditionsbäckerei in Großschirma....