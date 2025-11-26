Eine Essens-Reise über den Freiberger Christmarkt: Finnischer Lachs, Churros und Zwiebelringe

Der Freiberger Christmarkt überrascht mit kulinarischer Vielfalt. Ob herzhaft, süß oder klassisch – über 50 Hütten bieten für jeden Appetit und Gaumen etwas an. - Hier sind Tipps der „Freien Presse“:

Was gehört zum Essen auf einem Christmarkt? Für viele ist es die Bratwurst. Zu Recht, denn sie ist ein traditioneller Vertreter des Weihnachtsmarktes. Doch wer gemütlich durch die Gänge auf dem Freiberger Christmarkt bummelt, wird entdecken, dass der Markt mehr zu bieten hat als Grillspezialitäten aus Sachsen und Thüringen.