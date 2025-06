Freiberg: Ägyptologin berichtet über Neuigkeiten aus dem Tal der Könige

Der Vortrag im Freiberger „Brauhaus“ beginnt am 13. Juni um 19.30 Uhr.

Freiberg.

Der Freundeskreis „Alte Kulturen“ lädt für Freitag, 13. Juni zum Vortrag „Neuigkeiten aus dem Tal der Könige. Die Arbeiten an der Grabanlage von Pharao Ramses III.“ ein. Der zweite Herrscher der 20. Dynastie gilt als der letzte große Pharao der ägyptischen Geschichte. Nach seinem Tod begann die Agonie des Neuen Reiches, das über vier Jahrhunderte Bestand hatte. Über die Arbeiten an der Grabstätte berichtet Ägyptologin Dr. Anke Weber aus Berlin, die vor Ort die Grabungen leitet. Ein interdisziplinäres und internationales Team aus Wissenschaftlern arbeitet derzeit am Erhalt der Grabanlage, um diese in Zukunft wieder vollständig für Besucher zugänglich zu machen. Beginn der Veranstaltung im „Brauhof“ Freiberg ist 19.30 Uhr. (fp)