Freiberg: Klatschweiberbrunnen hat Comeback

Nach Winterpause und Reparaturen plätschert der Klatschweiberbrunnen wieder am Freiberger Rathausgiebel. Und die anderen Springbrunnen?

Passanten in der Freiberger Altstadt freuen sich: Der Klatschweiberbrunnen von Bildhauer Gottfried Kohl am Rathausgiebel ist nach einer Beschädigung instand gesetzt worden. Inzwischen wurde der Brunnen wieder in Betrieb genommen. Freibergs Tiefbauamtsleiter Tom Kunze sagt auf Anfrage von „Freie Presse“: „Wie jedes Jahr nach dem...