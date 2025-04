Freiberg: Warum die Silberstadtbahn schon wieder außer Betrieb ist

Das Bähnel drehte am Gründonnerstag und Karfreitag wieder seine Runden durch die Altstadt. Doch jetzt steht die Touristenattraktion erneut still. Ausgerechnet in den Osterferien. Die Polizei ermittelt.

