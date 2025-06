Freiberger Theater: Personalkarussell dreht sich

Der Geschäftsführer geht, der Generalmusikdirektor wechselt: Am Mittelsächsischen Theater in Freiberg und Döbeln stehen in der nächsten Spielzeit personelle Veränderungen an. Wer kommt? Wer geht?

Neuer Geschäftsführer, neuer Generalmusikdirektor, neuer Chefdramaturg: Am Mittelsächsischen Theater in Freiberg und Döbeln dreht sich das Personalkarussell. Intendant Sergio Raonic Lukovic informierte über die personellen Veränderungen. Neuer Geschäftsführer, neuer Generalmusikdirektor, neuer Chefdramaturg: Am Mittelsächsischen Theater in Freiberg und Döbeln dreht sich das Personalkarussell. Intendant Sergio Raonic Lukovic informierte über die personellen Veränderungen.