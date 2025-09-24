Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Silke Wolf vom Geschäft „Stein und Wein“ in der Freiberg mit den „Ladengeflüster“-Gästen.
Silke Wolf vom Geschäft „Stein und Wein“ in der Freiberg mit den „Ladengeflüster“-Gästen. Bild: Heike Hubricht
Freiberg
Freibergs „Ladengeflüster“: Ein Abend voller Geschichten und Genüsse
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Themenführung „Ladengeflüster“ erkundeten Besucher drei Freiberg-Läden: Sonnenschein Reisen, der Silberton und Stein & Wein. Und es gibt schon einen neuen Termin.

Freibergs Themenführung „Ladengeflüster“ hat am Mittwochabend in drei Läden der Altstadt geführt. Bei Ulrike Jurk von „Sonnenschein Reisen“ in der Herderstraße begann die Tour mit einem Glas Sekt. Nach 15 Jahren hat sie eine treue Kundschaft, bildet 2025 erstmals einen Azubi aus und setzt auf die Nische Seniorenreisen – ergänzt um...
