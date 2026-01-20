Hollywood-Glamour für Freibergs Bühnenball

Im Theater Freiberg und in der Nikolaikirche laufen die letzten Vorbereitungen für den Bühnenball des Theaters. Die Nachfrage ist groß.

Alles im Zeichen des Bühnenballs: Im Theater Freiberg und in der Nikolaikirche laufen derzeit die Vorbereitungen für den diesjährigen Ball des Mittelsächsisches Theaters am Freitag und am Samstag. Kulissen werden angepasst, Choreografien geprobt, Licht und Musik fein abgestimmt. Schauspielchef Stephan Bestier begleitet die Proben für die Gala...