MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Im Mittelsächsischen Theater in Freiberg laufen die Proben für den Bühnenball, hier mit Bartosz Jankowski am Klavier.
Im Mittelsächsischen Theater in Freiberg laufen die Proben für den Bühnenball, hier mit Bartosz Jankowski am Klavier. Bild: Eckardt Mildner
Spaß bei den Proben für den Bühnenball in Freiberg, hier mit mit Rodrigo Opazo und Tessa Eidam an der Regie.
Spaß bei den Proben für den Bühnenball in Freiberg, hier mit mit Rodrigo Opazo und Tessa Eidam an der Regie. Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Im Mittelsächsischen Theater in Freiberg laufen die Proben für den Bühnenball, hier mit Bartosz Jankowski am Klavier.
Im Mittelsächsischen Theater in Freiberg laufen die Proben für den Bühnenball, hier mit Bartosz Jankowski am Klavier. Bild: Eckardt Mildner
Spaß bei den Proben für den Bühnenball in Freiberg, hier mit mit Rodrigo Opazo und Tessa Eidam an der Regie.
Spaß bei den Proben für den Bühnenball in Freiberg, hier mit mit Rodrigo Opazo und Tessa Eidam an der Regie. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Hollywood-Glamour für Freibergs Bühnenball
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Theater Freiberg und in der Nikolaikirche laufen die letzten Vorbereitungen für den Bühnenball des Theaters. Die Nachfrage ist groß.

Alles im Zeichen des Bühnenballs: Im Theater Freiberg und in der Nikolaikirche laufen derzeit die Vorbereitungen für den diesjährigen Ball des Mittelsächsisches Theaters am Freitag und am Samstag. Kulissen werden angepasst, Choreografien geprobt, Licht und Musik fein abgestimmt. Schauspielchef Stephan Bestier begleitet die Proben für die Gala...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.01.2026
5 min.
Fünf Tipps fürs Theaterjahr 2026 in Mittelsachsen: Bühnenball und Musketiere in Freiberg – Lustige Witwe in Kriebstein
 7 Bilder
Abschied beim Bühnenball in Freiberg und Döbeln: Susanne Engelhardt, hier 2021 als Lola Blau in der gleichnamigen Inszenierung am hiesigen Theater, ist noch einmal zu erleben.
Ein Abschied im Scheinwerferlicht: Beim Hollywood-Bühnenball in Freiberg sagt Susanne Engelhardt dem Publikum Lebewohl. Danach warten Musketiere, Shakespeare, Puccini und die lustige Witwe.
Heike Hubricht
13:25 Uhr
2 min.
Eintracht in Baku mit "Riesen-Riesen-Chance"
Eintracht-Interimscoach Dennis Schmitt (r.): In Baku gefordert.
Nach der Trennung von Dino Toppmöller soll Dennis Schmitt die Eintracht wieder in Form bringen. In Aserbaidschan hat der bisherige U21-Coach aber kaum noch Stürmer.
13:30 Uhr
4 min.
Lichtensteins letzter Schuhladen schließt
Seit der Wende handelt Gabi Schuster mit Schuhen – jetzt orientiert sie sich notgedrungen noch einmal um und gibt die Selbstständigkeit auf.
Im Geschäft von Gabi Schuster im Schlosscenter läuft momentan der Ausverkauf: Nach 35 Jahren muss sie Schluss machen mit dem Schuhhandel – ihr wurde gekündigt. Geplant war alles ganz anders.
Bernd Appel
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
16:00 Uhr
4 min.
Bühnenball 2026 in Freiberg: Susanne Engelhardt sagt dem Publikum Lebewohl
Sängerin Susanne Engelhardt verabschiedet sich beim Bühnenball am Freitag und Samstag in Freiberg vom Publikum.
Zwei Galaauftritte, ein Medley und viel Wehmut: Beim Bühnenball am 23. und 24. Januar in Freiberg steht Susanne Engelhardt ein letztes Mal im Mittelpunkt. Wie empfindet sie den Abschied?
Heike Hubricht
Mehr Artikel