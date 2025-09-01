In Sayda heißt es erneut: Say da bei!

Freiberg
Wenn sich das Kinderkarussell dreht, die Zielröhrchen in der Schützenhalle unter Dauerbeschuss stehen und der Leuchtturm der Fischerhütte mit dem Kirchenbau konkurriert, dann wird Bergfest gefeiert.
Die 54. Auflage des städtischen Erlebnisformats erwies sich an vier Ereignistagen als neuerlicher Besuchermagnet. Mit einem facettenreichen Programm wussten die Organisatoren des Stadtvereins Gäste aller Generationen auf das Festgelände, aber auch den Markt und in die Kirche zu locken. Gerade der Sonntag vereinte ungezählte Besucher zum...
