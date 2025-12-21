MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Klein und handgemacht: So gemütlich sind die Weihnachtsmärkte in Dittersbach, Sayda und Grünberg

Astrid Semrau offeriert in Dittersbach Panettone-Hefegebäck.
Astrid Semrau offeriert in Dittersbach Panettone-Hefegebäck. Bild: Christof Heyden
Astrid Semrau offeriert in Dittersbach Panettone-Hefegebäck.
Astrid Semrau offeriert in Dittersbach Panettone-Hefegebäck. Bild: Christof Heyden
 18 Bilder
Freiberg
Klein und handgemacht: So gemütlich sind die Weihnachtsmärkte in Dittersbach, Sayda und Grünberg
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Weihnachtsmärkte in Dittersbach und Sayda bieten einzigartige Leckereien. Von süß bis deftig ist alles dabei. Auf dem kleinsten Weihnachtsmarkt der Region gibt es goldbraun gebackene Brote.

Glühwein im Bushäuschen und Bratwurst am Fahrplanschild - das gibt‘s nur zu Weihnachten in Dittersbach. Dann verwandeln die Vereine die Buswendeschleifen in einen Weihnachtsmarkt. Für einen Nachmittag wurde eine kleine Bühne errichtet, auf der Kinder und der Posaunenchor ein kleines Adventsprogramm boten. Zum zweiten Mal erweiterten die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
17.12.2025
4 min.
Hofweihnacht, Weihnachtsmarkt, Hutzenabend – sechs Tipps zum vierten Advent rund um Flöha
Richard Hamann ist bereit für die Landbummel-Hofweihnacht am vierten Adventswochenende auf dem Hof der Firma Kiwiri in Niederwiesa.
Was ist los in der Flöhaer Region am vierten Advent? Hier sind die Empfehlungen für Weihnachtsmärkte, Musik, Lagerfeuer, Krippenspiel und stille Momente.
Claudia Dohle
14.12.2025
4 min.
Die schönsten Fotos vom dritten Adventswochenende rund um Freiberg und Flöha
 24 Bilder
Die Krapfen-Back-Brigade Rothenfurth am Werk: Isolde Otto (rechts), Romy Albert und Ulrike Ilgner.
Mini-Bergparade, Weihnachtsmärkte und eine Modellbahnschau waren die Höhepunkte am 3. Advent: Unterwegs in Halsbrücke, Rothenfurth und Frauenstein.
Christof Heyden
Mehr Artikel