Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Lego und Playmobil: Wie ein kleiner Spielzeugladen im Erzgebirge zum Hotspot für Sammler weltweit wird

Ob Burgdamen, Ritter oder Gespenster - bei Clemens Trommler werden die kleinen, thematisch sortierten Spielfiguren verpackt, verschickt oder im Laden verkauft.
Ob Burgdamen, Ritter oder Gespenster - bei Clemens Trommler werden die kleinen, thematisch sortierten Spielfiguren verpackt, verschickt oder im Laden verkauft. Bild: Astrid Ring
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Kleine Welten können Mädchen und Jungen mit Figuren, Tieren, Bäumen und mehr entstehen lassen.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Kleine Welten können Mädchen und Jungen mit Figuren, Tieren, Bäumen und mehr entstehen lassen. Bild: Astrid Ring
In langen Reihen finden sich die Spielfiguren und warten auf ihre Käufer. Ganze Sammlungen auch mit selten gewordenen Männchen lassen sich zusammenstellen.
In langen Reihen finden sich die Spielfiguren und warten auf ihre Käufer. Ganze Sammlungen auch mit selten gewordenen Männchen lassen sich zusammenstellen. Bild: Astrid Ring
Clemens Trommler hält neben den unterschiedlichen Spielfiguren auch Videospiele für verschiedene Altersgruppen bereit.
Clemens Trommler hält neben den unterschiedlichen Spielfiguren auch Videospiele für verschiedene Altersgruppen bereit. Bild: Astrid Ring
Ob Burgdamen, Ritter oder Gespenster - bei Clemens Trommler werden die kleinen, thematisch sortierten Spielfiguren verpackt, verschickt oder im Laden verkauft.
Ob Burgdamen, Ritter oder Gespenster - bei Clemens Trommler werden die kleinen, thematisch sortierten Spielfiguren verpackt, verschickt oder im Laden verkauft. Bild: Astrid Ring
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Kleine Welten können Mädchen und Jungen mit Figuren, Tieren, Bäumen und mehr entstehen lassen.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Kleine Welten können Mädchen und Jungen mit Figuren, Tieren, Bäumen und mehr entstehen lassen. Bild: Astrid Ring
In langen Reihen finden sich die Spielfiguren und warten auf ihre Käufer. Ganze Sammlungen auch mit selten gewordenen Männchen lassen sich zusammenstellen.
In langen Reihen finden sich die Spielfiguren und warten auf ihre Käufer. Ganze Sammlungen auch mit selten gewordenen Männchen lassen sich zusammenstellen. Bild: Astrid Ring
Clemens Trommler hält neben den unterschiedlichen Spielfiguren auch Videospiele für verschiedene Altersgruppen bereit.
Clemens Trommler hält neben den unterschiedlichen Spielfiguren auch Videospiele für verschiedene Altersgruppen bereit. Bild: Astrid Ring
Freiberg
Lego und Playmobil: Wie ein kleiner Spielzeugladen im Erzgebirge zum Hotspot für Sammler weltweit wird
Redakteur
Von Astrid Ring
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Clemens Trommler verpackt in Weißenborn Spielzeugwünsche für Kinder weltweit. Gestartet ist er in einer Garage, jetzt verschickt er Star-Wars-Gruppen nach Südkorea. Was verbirgt sich hinter den Türen?

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür - die Zeit der Wunschzettel hat Hochkonjunktur. Bei vielen Kindern stehen Lego oder auch Playmobil sowie Videospiele ganz oben auf der Liste. Kein Wunder also, dass Clemens Trommler gerade in diesen Wochen alle Hände voll zu tun hat. Sortieren, einpacken, verschicken und verkaufen könnte der 30-Jährige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
05.06.2025
4 min.
10. Volkssportduathlon: Was die Köhlers aus Weißenborn da jedes Jahr auf die Beine stellen
Ute und Ulf Köhler organisieren dieses Jahr den 10. Volkssportduathlon in Weißenborn. Start ist am 11. Juni ab 17 Uhr am Forstweg.
Die Jüngsten sind zwei Jahre alt, der Älteste über 80: Teilnehmer aus der ganzen Region kommen zum Duathlon nach Weißenborn. Die Strippen zieht ein Ehepaar mit Herz, viel Elan und einem großen Ziel.
Cornelia Schönberg
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
29.04.2025
5 min.
Neustart in Weißenborn: Nahkauf überrascht mit langen Öffnungszeiten
Carola und Tony Rautenberg betreiben den neuen Nahkauf-Markt in Weißenborn. Am 29. April ist Eröffnung.
Es gibt ihn wieder, den Supermarkt im Dorf: Weißenborn hat sich gestreckt, um den Einwohnern die Nahversorgung zurückzubringen. Das Interesse ist groß: Noch vor Eröffnung standen 70 Menschen Schlange.
Cornelia Schönberg
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel