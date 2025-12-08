Lego und Playmobil: Wie ein kleiner Spielzeugladen im Erzgebirge zum Hotspot für Sammler weltweit wird

Clemens Trommler verpackt in Weißenborn Spielzeugwünsche für Kinder weltweit. Gestartet ist er in einer Garage, jetzt verschickt er Star-Wars-Gruppen nach Südkorea. Was verbirgt sich hinter den Türen?

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür - die Zeit der Wunschzettel hat Hochkonjunktur. Bei vielen Kindern stehen Lego oder auch Playmobil sowie Videospiele ganz oben auf der Liste. Kein Wunder also, dass Clemens Trommler gerade in diesen Wochen alle Hände voll zu tun hat. Sortieren, einpacken, verschicken und verkaufen könnte der 30-Jährige...