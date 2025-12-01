Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Foto: Albrecht Holländer/Lions Club
Foto: Albrecht Holländer/Lions Club Bild: Lions-Club
Foto: Albrecht Holländer/Lions Club
Foto: Albrecht Holländer/Lions Club Bild: Lions-Club
Freiberg
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 2. Türchen ist geöffnet
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Heute wird das 2. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Folgende Gewinnnummern wurden gezogen: 1885 (ein Apotheken-Gutschein von der Apotheke im Kaufland Freiberg über 20 Euro), 3297, 2326 und 1144 (je ein Gutschein von der Bäckerei Möbius über 30 Euro), 3294 (ein Sixpack BAB-Bier vom Brauhaus am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
24.11.2025
1 min.
Adventskalender der Freiberger Lions: Jetzt stehen die Gewinnzahlen fest
Spannende Gewinne für den guten Zweck: Der Lions Club Freiberg verlost unter Notaraufsicht Preise im Wert von 18.000 Euro. Die Kalender sind begehrt.
Steffen Jankowski
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
01.12.2025
2 min.
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 1. Türchen ist geöffnet.
Jeden Tag wird ein Türchen geöffnet.
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich über einen Apotheken-Gutschein?
FP
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
Mehr Artikel