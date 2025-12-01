Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 2. Türchen ist geöffnet

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Heute wird das 2. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Folgende Gewinnnummern wurden gezogen: 1885 (ein Apotheken-Gutschein von der Apotheke im Kaufland Freiberg über 20 Euro), 3297, 2326 und 1144 (je ein Gutschein von der Bäckerei Möbius über 30 Euro), 3294 (ein Sixpack BAB-Bier vom Brauhaus am...