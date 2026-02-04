MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die „Freie Presse“-Redakteure Johanna Klix, Heike Hubricht und Alexander Christoph (v.r.) beim Test-Essen.
Die „Freie Presse“-Redakteure Johanna Klix, Heike Hubricht und Alexander Christoph (v.r.) beim Test-Essen. Bild: Wieland Josch
Die „Freie Presse“-Redakteure Johanna Klix, Heike Hubricht und Alexander Christoph (v.r.) beim Test-Essen.
Die „Freie Presse“-Redakteure Johanna Klix, Heike Hubricht und Alexander Christoph (v.r.) beim Test-Essen. Bild: Wieland Josch
 7 Bilder
Freiberg
Lunch-to-Go in Freiberg: Hier kann man in der Innenstadt Mittagessen zum Mitnehmen bestellen
Von Johanna Klix, Wieland Josch, Heike Hubricht, Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oft wollen Kollegen zusammen essen, aber teilen nicht den Appetit für eine Küche. Einige Lokale bieten ihre Mittagsgerichte zum Mitnehmen an. Die „Freie Presse“ hat einige Angebote getestet.

Konfuzius: Ein Abstecher in den chinesischen Imbiss an der Burgstraße 2 lohnt allemal. Denn Gastronom Chun Zhou will seinen Gästen die fernöstliche Teekultur sowie ihre Speisen näherbringen. Neben traditionellen Gerichten mit Hähnchen-, Schweine- und Rindfleisch stehen vegetarische Speisen auf der Karte. Die Wahl fällt auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
28.01.2026
4 min.
Trend in der Gastro: Ein Nachmittag am Mischtisch vom Freiberger Café Momo
Der Runde Tisch im Café Momo bietet auch allein essenden und trinkenden Gästen einen Platz.
Gastronomen wollen Tische einführen, an denen einzelne Gäste zusammensitzen und ins Gespräch kommen. Im Café Momo ist das bereits Alltag. Vom Feierabend-Kaffee, der Andacht und großem Wiedersehen.
Johanna Klix
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
14.01.2026
4 min.
Mittagessen unter zehn Euro: Wo man in der Freiberger Innenstadt preiswert satt wird
Die Bowl mit Sushireis und Tofu gibt es für 8 Euro im Freiberger Restaurant Umi zum Mittag.
Genug von Döner, Bratnudeln und belegtem Brot zum Mittag? Die „Freie Presse“ hat das Angebot rund um den Obermarkt getestet: das günstigste und das schnellste Angebot sowie unser Geheimtipp.
Johanna Klix
Mehr Artikel