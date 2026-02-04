Lunch-to-Go in Freiberg: Hier kann man in der Innenstadt Mittagessen zum Mitnehmen bestellen

Oft wollen Kollegen zusammen essen, aber teilen nicht den Appetit für eine Küche. Einige Lokale bieten ihre Mittagsgerichte zum Mitnehmen an. Die „Freie Presse“ hat einige Angebote getestet.

Konfuzius: Ein Abstecher in den chinesischen Imbiss an der Burgstraße 2 lohnt allemal. Denn Gastronom Chun Zhou will seinen Gästen die fernöstliche Teekultur sowie ihre Speisen näherbringen. Neben traditionellen Gerichten mit Hähnchen-, Schweine- und Rindfleisch stehen vegetarische Speisen auf der Karte. Die Wahl fällt auf... Konfuzius: Ein Abstecher in den chinesischen Imbiss an der Burgstraße 2 lohnt allemal. Denn Gastronom Chun Zhou will seinen Gästen die fernöstliche Teekultur sowie ihre Speisen näherbringen. Neben traditionellen Gerichten mit Hähnchen-, Schweine- und Rindfleisch stehen vegetarische Speisen auf der Karte. Die Wahl fällt auf...