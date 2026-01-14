MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bowl mit Sushireis und Tofu gibt es für 8 Euro im Freiberger Restaurant Umi zum Mittag.
Die Bowl mit Sushireis und Tofu gibt es für 8 Euro im Freiberger Restaurant Umi zum Mittag. Bild: Johanna Klix
Die Bäckerei Möbius in der Freiberger Innenstadt.
Die Bäckerei Möbius in der Freiberger Innenstadt. Bild: Johanna Klix
Café Momo in der Korngasse Freiberg. Hier gibt es eine leckere Linsen- Kürbis-Curry-Brokkolisuppe. Im Bild Mitarbeiterin Christin.
Café Momo in der Korngasse Freiberg. Hier gibt es eine leckere Linsen- Kürbis-Curry-Brokkolisuppe. Im Bild Mitarbeiterin Christin. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Die Bowl mit Sushireis und Tofu gibt es für 8 Euro im Freiberger Restaurant Umi zum Mittag.
Die Bowl mit Sushireis und Tofu gibt es für 8 Euro im Freiberger Restaurant Umi zum Mittag. Bild: Johanna Klix
Die Bäckerei Möbius in der Freiberger Innenstadt.
Die Bäckerei Möbius in der Freiberger Innenstadt. Bild: Johanna Klix
Café Momo in der Korngasse Freiberg. Hier gibt es eine leckere Linsen- Kürbis-Curry-Brokkolisuppe. Im Bild Mitarbeiterin Christin.
Café Momo in der Korngasse Freiberg. Hier gibt es eine leckere Linsen- Kürbis-Curry-Brokkolisuppe. Im Bild Mitarbeiterin Christin. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Mittagessen unter zehn Euro: Wo man in der Freiberger Innenstadt preiswert satt wird
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Genug von Döner, Bratnudeln und belegtem Brot zum Mittag? Die „Freie Presse“ hat das Angebot rund um den Obermarkt getestet: das günstigste und das schnellste Angebot sowie unser Geheimtipp.

Die Mittagspause kann zur Herausforderung werden. Besonders, wenn die Zeit gefehlt hat, sich selbst etwas zu kochen. Wer in der Freiberger Innenstadt arbeitet, hat zumindest eine gewisse Auswahl an schnellen Lösungen: Döner, Bratnudeln oder das belegte Brot vom Bäcker zum Beispiel. Doch davon wird man schnell müde. Auch die Redakteure der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
4 min.
Mittagessen auf dem Freiberger Christmarkt: Was schnell geht, schmeckt und weniger kostet
Ein Baguette mit Camembert und Cranberry-Soße gibt’s am Käsestand auf dem Christmarkt in Freiberg.
Wer in der Innenstadt arbeitet, hat im Advent kurze Wege für eine abwechslungsreiche Mahlzeit. Um es mal auszuprobieren, sind manche Speisen recht teuer. Tipps aus der Mittagspause der Redakteure.
Johanna Klix
06.01.2026
3 min.
Kaffee to go in Freiberg: Wer es anbietet, was es kostet und welche Besonderheiten es gibt
Kaffee to Go gibt es in vielen verschiedenen Variationen, auch in Freiberg.
Schnell noch einen Kaffee, dann ran an die Arbeit. Angebote für Kaffee zum Mitnehmen gibt es in Freiberg reichlich. Die „Freie Presse“ hat sie getestet.
Johanna Klix, Siiri Klose
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
19:00 Uhr
3 min.
Wie ein Jerusalem-Experte den Nahostkonflikt in Zwickau erklärt: „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“
Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium.
Der Chemnitzer Archäologe Dieter Vieweger lebt seit 25 Jahren in Jerusalem. In einem Zwickauer Gymnasium spricht er über den Nahostkonflikt. Wie nimmt er die aktuelle Situation im Land war?
Luise Malinka
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
Mehr Artikel