Midsommar-Öl und Beluga-Linsen-Pasta: Das Geheimnis der Ölmanufaktur in Langhennersdorf

Vor neun Jahren hat Danilo Braun noch mit einer mobilen Presse Apfelsaft gepresst. Heute erzeugt er in seiner Hofmanufaktur bei Freiberg Öle und Pasta - und hat schon wieder Neues am Start. Was treibt ihn an?

Wenn Katja Braun von frischem Basilikum und Basilikum-Öl spricht, kann man den frisch-würzigen Geschmack der grünen Blätter förmlich schmecken. Zusammen mit ihrem Mann Danilo Braun betreibt sie die Hofmanufaktur vom Huttenberg in Langhennersdorf. Öl ist ihre Welt - erlesene Kräuter und Gewürze gehören heute auch dazu. Wenn Katja Braun von frischem Basilikum und Basilikum-Öl spricht, kann man den frisch-würzigen Geschmack der grünen Blätter förmlich schmecken. Zusammen mit ihrem Mann Danilo Braun betreibt sie die Hofmanufaktur vom Huttenberg in Langhennersdorf. Öl ist ihre Welt - erlesene Kräuter und Gewürze gehören heute auch dazu.