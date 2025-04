Nach dem Großbrand: Wie es bei Saxonia Eurocoin in Halsbrücke jetzt weitergeht

Bei dem Hersteller von Münzrohlingen hatten vor fünf Monaten Flammen gewütet. Inzwischen sind wichtige Entscheidungen gefallen.

Der Großbrand in einer Produktionshalle der Saxonia Eurocoin GmbH an der Erzstraße in Halsbrücke ist durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Nach der Kriminalpolizei Chemnitz hätten inzwischen auch die Brandursachenermittler der Versicherungen ihre Untersuchungen eingestellt, teilt Geschäftsführer Thomas Bilas auf Anfrage der...