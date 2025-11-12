Nach Hype um den Kronkorkensammler: Eins will der Freiberger klarstellen

18 Jahre lang hat David Voigt aus Freiberg Kronkorken gesammelt und nun gespendet. Es war bislang die größte Einzelspende für die Benefiz-Aktion in der Bergstadt.

Mit diesem Hype hat David Voigt (40) nicht gerechnet: Der "Freie Presse"-Beitrag über ihn, den Kronkorkensammelkönig aus Freiberg, wurde rund 130.000-mal angeklickt. Freunde und Bekannte, auch aus Thüringen und Brandenburg, riefen ihn an. Über WhatsApp und Facebook bekam er etliche Nachrichten.