Neue Winterlounge Freiberg: Wie die Glühwein-Hütte in der Burgstraße ankommt

Mehr Leben in der Burgstraße: Die Winterlounge erlebt ihre Premiere in der Freiberger Altstadt. Welches erstes Fazit zieht Betreiber Tino Glöckner?

Winterlounge in der Freiberger Burgstraße: Tino Glöckner von „Trauben-Genuss“ verkauft an der Hütte mit kleinem Zelt heiße und kalte Getränke sowie Suppe, am Dienstag Chili con carne. Mit der Premiere der Winterlounge ist er zufrieden: „Es ist gut angelaufen.“ Christine Zülch (l.) und Andrea Klisch freuen sich über das Angebot:...