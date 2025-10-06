Oft ähneln Speisepilze giftigen Exemplaren: Pilzwanderung im Zellwald bei Großschirma nahe der B 101

17 Pilzfreunde zogen mit dem Nabu bei Großvoigtsberg los – wenig Ernte, dafür viel Bestimmungswissen: vom Fichtenreizker bis zur Schmetterlingstramete. Und wie sehen die Pilze eigentlich aus?

Eine Pilzwanderung kann Spaß machen – auch wenn die Ausbeute mager ist. Und lernen lässt sich allemal: Das hat die geführte Tour am Samstagvormittag durch den Zellwald bei Großvoigtsberg (Stadt Großschirma) gezeigt. 17 Pilzfreunde aller Altersgruppen folgten der Einladung des Naturschutzbundes (Nabu). Selina Schöne, Geschäftsführerin der...