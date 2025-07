Origineller Wettbewerb zum Hammerfest am Eisenhammer: Welcher Dorfchemnitzer schlägt am härtesten zu?

Hau‘ den Lukas - scheinbar ein Kinderspiel. Doch die Hammer-Meisterschaften in Dorfchemnitz zeigen: Ein bissel Puste und Physikwissen sollten die Akteure des Gaudi-Vergleichs mitbringen.

Das Spektakel forderte Kondition und Können: Zum 50. Mal wurde am Wochenende in Dorfchemnitz im Osterzgebirge das Hammerfest ausgetragen. Dessen Höhepunkt: der Vergleich im „Hau‘-den-Lukas“-Hammerschlagen. Von Rummelplätzen ist das Prinzip bekannt. In Dorfchemnitz steht allerdings neben dem Museumsgelände des Eisenhammers ein spezielles...