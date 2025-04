Pillnitz: Üppige Blüte der über 250 Jahre alten Kamelie bald vorbei

Das Kamelienhaus hat nur noch bis Sonntag, 13. April täglich von 10 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Mitte Mai darf die „alte Dame“ ins Freie.

Pillnitz.

Etwas Zeit hatte sie sich in diesem Jahr gelassen, aber die warmen Temperaturen im März sorgten dann doch für eine üppige Blüte der über 250 Jahre alten Pillnitzer Kamelie. Nun geht sie langsam zu Ende, und damit hat das Kamelienhaus nur noch bis Sonntag, 13. April täglich von 10 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Da bis Mitte Mai noch mit Nachtfrösten zu rechnen ist, bleibt die Kamelie noch ein paar Wochen in ihrem gläsernen Schutzhaus. Am Freitag, 16. Mai, 14 Uhr ist es dann soweit: Das Kamelienhaus wird auf Schienen gelagert hinter den neun Meter hohen Strauch geschoben, damit die Pflanze den Sommer über im Freien verbringen kann. In diesem Jahr wird die Verschiebung etwas ganz Besonderes sein, denn gleichzeitig erhält die Kamelie samt ihrem Schutzhaus eine außergewöhnliche Ehrung: Die Internationale Kameliengesellschaft verleiht ihr das Prädikat „Historische Kamelie“. (fp)