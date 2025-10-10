Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Freiberg
Pillnitzer Kamelie kommt ins Winterquartier
Von Freie Presse
Am Mittwoch, 10 Uhr ist es soweit, dann setzt sich das Glashaus in Bewegung. Was können Gäste hier sehen?

Pillnitz.

Die Pillnitzer Kamelie kommt ins Winterquartier, oder besser gesagt: Das Winterquartier kommt zu ihr, denn am Mittwoch, 15. Oktober, 10 Uhr setzt sich das riesige und weltweit einzigartige Glashaus in Bewegung. Das auf Schienen gelagerte Pflanzenschutzhaus wird über die seit 1801 fest ausgepflanzte Kamelie geschoben. Schaulustige Gäste sind willkommen. Während die Vorbereitungen mehrere Stunden in Anspruch nehmen – Seilwinden und Motoren werden geprüft, die Schienenabdeckungen entfernt und die großen Flügeltüren geöffnet – dauert es nur rund zehn Minuten, bis die Kamelie mit ihren zwölf Metern Kronendurchmesser komplett vom 54 Tonnen schweren und 13,2 Meter hohen Glashaus umschlossen ist. In diesem Frühjahr erhielt das Pillnitzer Kamelienhaus von der Internationalen Kameliengesellschaft die Adelung als weltweit einzigartiges Pflanzenschutzhaus. (fp) Foto: Schloss & Park Pillnitz

