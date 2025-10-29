Reformationsbrötchen im Test: Wo schmecken sie in Freiberg am besten?

Freiberg
Fluffiger Teig, saftige Rosinen und die Form der Bischofsmütze – im Oktober bieten die Bäcker der Region wieder Reformationsbrötchen an. Wo sich die süße Nascherei lohnt.
Ein paar Tage im Jahr gesellt sich zwischen die Eierschecke und das Schweinsohr bei den Bäckern der Region eine weitere Spezialität: das Reformationsbrötchen. Mit seinem luftigen Hefeteig, den Rosinen, Mandeln und einer leichten zitronig-fruchtigen Note erleichtert es den Übergang von sommerlichem Fruchtkuchen zum Weihnachtsstollen. Wo es am...
