Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer bietet die besten Reformationsbrötchen in Freiberg an? Die „Freie Presse“ hat getestet.
Wer bietet die besten Reformationsbrötchen in Freiberg an? Die „Freie Presse“ hat getestet. Bild: Johanna Klix
Wer bietet die besten Reformationsbrötchen in Freiberg an? Die „Freie Presse“ hat getestet.
Wer bietet die besten Reformationsbrötchen in Freiberg an? Die „Freie Presse“ hat getestet. Bild: Johanna Klix
Freiberg
Reformationsbrötchen im Test: Wo schmecken sie in Freiberg am besten?
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fluffiger Teig, saftige Rosinen und die Form der Bischofsmütze – im Oktober bieten die Bäcker der Region wieder Reformationsbrötchen an. Wo sich die süße Nascherei lohnt.

Ein paar Tage im Jahr gesellt sich zwischen die Eierschecke und das Schweinsohr bei den Bäckern der Region eine weitere Spezialität: das Reformationsbrötchen. Mit seinem luftigen Hefeteig, den Rosinen, Mandeln und einer leichten zitronig-fruchtigen Note erleichtert es den Übergang von sommerlichem Fruchtkuchen zum Weihnachtsstollen. Wo es am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
28.10.2025
4 min.
Im Test: Welches Reformationsbrötchen aus Oelsnitzer Bäckereifilialen schmeckt am besten?
Acht Bäckereien verkaufen in Oelsnitz Reformationsbrötchen.
Vor dem Reformationstag sind die süßen Teilchen beliebt bei Bäckereien im Vogtland. Keines gleicht jedoch dem anderen. Die Redaktion Oberes Vogtland hat deshalb den Test gemacht.
Daniela Hommel-Kreißl
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
18.08.2025
5 min.
Von Frauenstein bis Freiberg: Wie Bäcker gegen die Backindustrie bestehen
Eine der Freiberger Filialen der Bäckerei Schmieder. Sie bringen den meisten Umsatz für die ländliche Bäckerei.
Alles Herzblut in die eine Bäckerei oder breit aufgestellt mit etlichen Filialen - Mittelsachsens Bäcker verfolgen verschiedene Strategien. Unter zwei Entwicklungen leiden alle gleichermaßen.
Siiri Klose
Mehr Artikel