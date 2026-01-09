Rodeln, Langlauf, Abfahrt: Was zwischen Flöha und Freiberg am Wochenende möglich ist – mit Karte

Kälte, Schnee und Sonnenschein sind ideal für einen sportlichen Winterausflug. Die meisten Skilifte laufen bereits und Loipen sind gespurt. Was geöffnet ist und wie viel die Tickets kosten.

Endlich wieder Schnee. Zeit, die Schlitten und Ski abzustauben und ihnen eine Ausfahrt zu gönnen. So nah am Erzgebirge gibt es natürlich reichlich Auswahl. Ein Überblick.