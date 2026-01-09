Rodeln, Langlauf, Abfahrt: Was zwischen Flöha und Freiberg am Wochenende möglich ist – mit Karte

Freiberg
Kälte, Schnee und Sonnenschein sind ideal für einen sportlichen Winterausflug. Die meisten Skilifte laufen bereits und Loipen sind gespurt. Was geöffnet ist und wie viel die Tickets kosten.
Endlich wieder Schnee. Zeit, die Schlitten und Ski abzustauben und ihnen eine Ausfahrt zu gönnen. So nah am Erzgebirge gibt es natürlich reichlich Auswahl. Ein Überblick.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.