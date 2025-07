Satire zum Wochenende: Schreckliche Obst-Schwemme und warum Freiberg daran schuld ist

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Die mittelsächsischen Kleingärtner melden Rekordernten. Doch solche Ernten können sich zu einem echten Problem auswachsen.

Flöha, Freiberg. Rekordverdächtige Obsternten beschäftigen gerade die Menschen von Mittelsachsen bis ins Vogland, stellt die „Freie Presse“ fest. In Niederwiesa wird aus Verzweiflung schon im Sommer Kirschglühwein gekocht. Ich kann nur beipflichten: Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Kirschen - die Freude über die Ernte ist groß.

Natürlich tragen auch die Johannisbeeren - ein paar schwarze, ein paar in Rosé, etliche weiße. Doch vor allem die Büsche der roten stehen im Garten, als wären sie Kandidaten für Germany’s Next Top-Johannisbeere: Leuchtendes Rot. Dichte, lange Rispen, ebenmäßig besetzt. „Tolle Beeren!“ ruft jeder, der in meinen Garten kommt. Zupft sich eine ab. Ist vielleicht noch bereit, einen kleinen Eimer mitzunehmen. Und dann? Sieht der Strauch nicht so aus, als würde ihm auch nur eine Johannisbeere fehlen.

Kein Grund zur Beschwerde: Die rote Johannisbeere trägt jedes Jahr üppig. Bild: Anika Döring Kein Grund zur Beschwerde: Die rote Johannisbeere trägt jedes Jahr üppig. Bild: Anika Döring

Vor zehn Jahren übernahm ich den Garten von seiner Vorbesitzerin. Sie war zu alt, um ihn zu pflegen, und es war klar, dass eine Menge passieren musste: Neue Beete anlegen, Eschen-Schösslinge aus der Wiese schneiden, Wildwuchs zurückdrängen. Als wir die Fichte fällten, die dabei war, in die Stromleitung zu wachsen, kam darunter ein Johannisbeerstrauch zum Vorschein. Im nächsten Sommer trug er leuchtend rote Früchte. Ich nahm es als Dank für Platz und Licht und war gerührt.

Missernten gibt es nicht

Eine Missernte hat er mir all die Jahre nicht beschert: Bodenfrost zur Blütezeit macht ihm genauso wenig aus wie Dürre. Der Strauch trägt, dass sich die Äste biegen. Dominant ist er allerdings auch: Die junge schwarze Johannisbeere, die ich in vermeintlich sicherer Entfernung pflanzte, deckt er mit seinen Zweigen zu.

Deshalb schnitt ich ihn irgendwann zurück - und machte den Fehler, die Äste auf den Kompost zu werfen. Bereits im nächsten Jahr wuchs ein neuer Busch. Wie seine grünbelaubten, rotbehängten Zweige so über den Kompost wippen, wirkt er malerischer als jedes Gartenkalenderbild. Dass die Stelle wirklich schattig ist, macht ihm nichts aus.

Der dritte Strauch war reine Dummheit: Ein Rittersporn musste hochgebunden werden, ich nahm den nächstbesten Ast - offensichtlich übriggeblieben vom Auslichten. Den Rittersporn gibt es nicht mehr. Dafür die dritte rote Johannisbeere mit ausgesprochen schönen Früchten und exzellenten Ernteergebnissen.

Ein Schälchen voll reicht fürs Jahr

Das alles könnte eine gärtnerische Erfolgsgeschichte sein. Doch es gibt ein Problem: Ein normaler Mensch verbraucht pro Saison ein Schälchen roter Johannisbeeren, isst sie drei Tage lang pur oder im Joghurt, ganz ambitionierte backen vielleicht noch einen Kuchen - und damit ist der Bedarf fürs restliche Jahr gedeckt. Was tun mit 20 Kilo?

Natürlich Marmelade einkochen. Oder vielmehr Gelee, denn ohne Kerne kommt wenigstens weniger Masse zusammen. Trotzdem ergeben drei Kilo Beeren etwa zehn kleine Gläser. Kleine lassen sich besser verteilen, bei großen Gläsern verweigern Empfänger oft die Annahme: „Das krieg ich ja nie alle.“

Kleine Auswahl an Johannisbeermarmeladen und -gelees aus den vergangenen drei Jahren. Bild: Siiri Klose Kleine Auswahl an Johannisbeermarmeladen und -gelees aus den vergangenen drei Jahren. Bild: Siiri Klose

Natürlich kann man Johannisbeerlikör ansetzen. In einem Ein-Liter-Ansatz bekommt man gerade mal ein Kilo unter und hat hinterher ein paar Weihnachtsgeschenke zu viel. Den Kindern schmeckt jeder Kuchen besser als ein Johannisbeerkuchen. Außerdem passt in den maximal ein halbes Kilo. Getrocknete Beeren rührt in meiner Familie gar niemand an.

Verräterisches Pflanzenetikett

Ich hätte stutzig werden sollen, als mir die Vorbesitzerin generös ihr Regal voll mit Eingemachtem hinterließ. Solch ein übervolles Regal habe ich inzwischen auch. Und ein Problem mit sogenannten Freunden, die als Mitbringsel ein Glas Johannisbeermarmelade dabei haben.

Doch die roten Rispen einfach hängen lassen? Niemals! Neulich fiel mir die Gartenschere in den Strauch Nr. 1. Als ich sie tief zwischen den Zweigen herausfischte, fiel mir ein uraltes Pflanzenetikett auf. Immer noch gut leserlich stand der Name eines Freiberger Fachhändlers drauf. Freiberg ist also schuld an meinem Beerenproblem! Da erwarte ich jetzt aber aus der Silberstadt auch mal eine Lösung. Johannisbeer-Ideen her, bitte! Ich sammle sie unter [email protected]. (sik)