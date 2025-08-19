So viele neue Lehrer an der Winkler-Oberschule in Freiberg wie noch nie – wie geht das?

Die Oberschule auf dem Wasserberg stand mit dem Rücken zur Wand. Kämen nicht zusätzliche Lehrer, dann müsste massiv Unterricht ausfallen. Zu 10 eigenen Kräften kommen nun 16 neue.

Max Grundei bedauert, aber er hat gerade keine Zeit für ein Gespräch. Der junge Mann steht im Sekretariat der Oberschule „Clemens Winkler“ auf dem Freiberger Wasserberg und ist ein klein wenig nervös. „Ich habe gleich meine erste Stunde vor einer fünften Klasse“, sagt er. „Und bitte verstehen Sie, dass ich da nicht zu spät kommen...