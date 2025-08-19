Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Reiner Hinz, Leiter der Winkler-Grundschule, Josephine Nordheim, stellvertretende Schulleiterin der Winkler-Oberschule, und Oberschulleiter Jens Gernegroß (v.l.).
Reiner Hinz, Leiter der Winkler-Grundschule, Josephine Nordheim, stellvertretende Schulleiterin der Winkler-Oberschule, und Oberschulleiter Jens Gernegroß (v.l.).
Reiner Hinz, Leiter der Winkler-Grundschule, Josephine Nordheim, stellvertretende Schulleiterin der Winkler-Oberschule, und Oberschulleiter Jens Gernegroß (v.l.). Bild: Wieland Josch
Freiberg
So viele neue Lehrer an der Winkler-Oberschule in Freiberg wie noch nie – wie geht das?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Oberschule auf dem Wasserberg stand mit dem Rücken zur Wand. Kämen nicht zusätzliche Lehrer, dann müsste massiv Unterricht ausfallen. Zu 10 eigenen Kräften kommen nun 16 neue.

Max Grundei bedauert, aber er hat gerade keine Zeit für ein Gespräch. Der junge Mann steht im Sekretariat der Oberschule „Clemens Winkler“ auf dem Freiberger Wasserberg und ist ein klein wenig nervös. „Ich habe gleich meine erste Stunde vor einer fünften Klasse“, sagt er. „Und bitte verstehen Sie, dass ich da nicht zu spät kommen...
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
11:20 Uhr
5 min.
Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?
Wer Arzneimittel kauft, könnte nach einem neuen Vorschlag mehr zahlen müssen.
Die Ausgaben der Krankenkassen steigen, die Einnahmen hinken hinterher. Vorschläge gegen die Misere häufen sich. Sollen Patienten stärker bei den Arzneimitteln zur Kasse gebeten werden?
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
14.08.2025
4 min.
Was ein Leiter von Freiberger Oberschulen von Abordnungen hält
An der Winkler-Oberschule in Freiberg unterrichten auch Grundschullehrer. Für Schulleiter Jens Gernegroß (4.v.li.) ist es eine wichtige Unterstützung.
Mittelsachsens Schulen müssen in diesem Schuljahr 290 Abordnungen von Lehrern organisieren. Dafür gibt es Kritik von Betroffenen und Gewerkschaften. Doch es gibt auch die andere Perspektive auf ein bisher ungelöstes Problem.
Jan Leißner
Von Wieland Josch
2 min.
19.08.2025
2 min.
Kommentar zu den Lehrer-Abordnungen: Einem jeden recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann
Meinung
Redakteur
Jens Gernegroß, Schulleiter der Winkler-Oberschule in Freiberg.
Dass die Abordnung von Lehrern an fremde Schulen nicht populär ist, leuchtet zwar ein. Doch es geht um die Schüler, findet Redakteur Wieland Josch.
Wieland Josch
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Mehr Artikel