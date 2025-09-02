Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Halsbrücke sind Unbekannte in eine Firma eingebrochen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
In Halsbrücke sind Unbekannte in eine Firma eingebrochen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Freiberg
Unbekannte brechen in Halsbrücker Firma ein
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Das Gewerbegebiet „Schwarze Kiefern“ ist offenbar zum Ziel für Diebe geworden. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt.

Halsbrücke.

Die Polizei ermittelt seit dem 1. September nach einem Einbruch in Halsbrücke. Wie es in einer Mitteilung zu den bisherigen Erkenntnissen heißt, ereignete sich der Fall im Gewerbegebiet „Schwarze Kiefern“ mutmaßlich im Zeitraum zwischen Freitag, 29. August, 18 Uhr, und Montag, 1. September, 7 Uhr. Wie es in der Information zur Tat weiter heißt, hatte offenbar ein Firmengebäude das Interesse von bislang unbekannten Einbrechern geweckt. Um in das Gebäude zu gelangen wendeten die Täter laut Mitteilung Gewalt an. Sie verschafften sich Zutritt durch ein Fenster. Über das Motiv für den Einbruch liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Entwendet wurde bei der Tat nichts. Allerdings entstand Schaden von etwa 1500 Euro. (reu)

