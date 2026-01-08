MENÜ
Im Gasthof Halsbach wird auch marokkanisch gekocht - eine veganerfreundliche Küche.
Im Gasthof Halsbach wird auch marokkanisch gekocht - eine veganerfreundliche Küche.
Freiberg
Veganuary in Freiberg und Flöha: In welchen Restaurants gibt es vegane Speisen?
Redakteur
Von Johanna Klix
Januar ist der Monat für Vorsätze: Manche treiben mehr Sport, andere wollen sich ohne tierische Produkte ernähren. Ein Überblick, welche Optionen es für Veganer in Freiberg und Flöha gibt.

Der Jahreswechsel bietet vielen einen Anlass für Veränderung. Ein Internettrend ist der „Veganuary“, also der vegane Januar. Ketten wie Rewe und DM geben deswegen aktuell Rabatte auf Produkte, die helfen sollen, sich ohne tierische Erzeugnisse wie Fleisch oder Eier zu ernähren. Spätestens ab dem Besuch im Restaurant wird es schwierig. Die...
