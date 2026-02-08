Vom planlosen Bauarbeiter bis zur kartenlegenden Telemedizinerin: Der witzige Familienfasching in Conradsdorf

Wie verrückt geht es in der Arbeitswelt von Conradsdorf zu? Diese Frage beantworten die heimischen Karnevalisten des CCV auf ihre närrische Weise zur 42. Saison in der Vereinsgeschichte.

Der Jugend- und Bikerclub des Halsbrücker Ortsteils Conradsdorf war zum Sonntag Treffpunkt der Generationen: Kleine und große Karnevalfans folgten der Einladung in das Mehrzweckgebäude zum Familienfasching. Die Akteure des heimischen Carnevalsverein CCV begrüßten eine unternehmungslustige Gästeschar zwischen vier und 80 Jahren zu einem...