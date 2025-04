Vom Schüler zum Kleinstadt-Dealer: Jugendlicher aus Mittelsachsen gesteht 152 Fälle

Eine saftige Geldstrafe kassiert ein junger Mann vor dem Amtsgericht Freiberg. Er hat mit Cannabis und Ecstasy gehandelt. Dabei hat er doppelt Glück gehabt.

Lenny* war 13, als ihm seine Mutter zum ersten Mal Drogen anbot. Damals lehnte er ab. Mit 16 griff er dann selbst zu Drogen. Das war 2020, Corona und Prüfungszeit an der Oberschule: Er konsumierte Cannabis, ab und zu Ecstasy oder LSD. Weil das Geld knapp wurde, begann er, Drogen an Freunde und Bekannte zu verticken. Es fühlte sich gut an, der...